Coppa Italia di Promozione Toscana, la semifinale Lebowski-San Marco Avenza

Firenze, 19 marzo 2024 – Per la Coppa Italia di Promozione mercoledì alle 15 si gioca la prima semifinale fra Lebowski e San Marco Avenza, l’altra Antella-Alberoro verrà disputata domenica. Si tratta di un primo appuntamento importante per il calcio fiorentino in quanto vede due sue squadre di Promozione del girone B e C rimaste in competizione.

Inizia per primo il Centro Storico Lebowski che sul proprio terreno del «Boschi» affronta il San Marco Avenza allenato da Alessi, arbitro Lorenzi di Pistoia. Non si può nascondere quanto sia forte la volontà da parte della squadra allenata da Miliani di puntare tutte le proprie chance per poter arrivare alla finale per un trofeo che manca nella propria bacheca.

Dopo il pareggio conquistato domenica in trasferta, il Lebowski che sarà sostenuto come al solito dai suoi numerosi «fedelissimi» è pronto alla sfida contro un San Marco Avenza di tutto rispetto che vanta due elementi, Verona e Pasciuti con esperienza acquista nei professionisti. La squadra di Miliani che può contare su i rientri di Cibatti, Frutti e Gualandi che domenica erano squalificati, con l’aggiunta di Calbi, Celentano e Ciancaleoni, si presenta al completo, decisa a far sua la partita con l’unico dubbio se partire dall’inizio con Mazzoni, oppure Gualandi.

Per regolamento, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità si effettueranno due tempi supplementari. Persistendo ulteriore parità si procederà ai calci di rigore.

Infine, per il campionato di Promozione, sempre mercoledì si recupera la gara Saline-Invicta Sauro relativa alla 9ª giornata di ritorno del girone B.