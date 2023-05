Coppa Fausto Coppi La classicissima di San Casciano

Nel rispetto della tradizione si corre venerdì 2 giugno a San Casciano Val di Pesa la 63ª Coppa Fausto Coppi per allievi. La gara valevole anche per il Memorial Moreno Poli prenderà il via alle ore 11 e si svolgerà sulla distanza di 63 km con la salita da Falciani a San Casciano e nel finale quella da Calzaiolo al traguardo di Viale Corsini.

In precedenza saranno in gara gli esordienti 1° e 2° anno che daranno vita alla 39ª Coppa Giulio Provvedi-Memorial Simone Camiciotti. Il via a questa prima competizione alle 9, e 28 i chilometri previsti.