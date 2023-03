Coppa della Consuma, spettacolo d’altri tempi

di Francesco Querusti

Dal 24 al 26 marzo sarà l’Automobile Club Firenze, per il tramite della propria società controllata Acipromuove in collaborazione con Reggello Motorsport, ad inaugurare la stagione delle cronoscalate con la 57’ Coppa della Consuma e 2° Trofeo Coppa Consuma. Per chi ama la velocità e lo spettacolo delle vetture da corsa guidate da alcuni dei migliori piloti della velocità in salita l’appuntamento è per l’ultimo di marzo lungo la strada che da Diacceto porta fino alla Consuma in provincia di Firenze ai confini con il Casentino. Circa 8450 metri di curve e controcurve dove i piloti si sfideranno, nella gara di apertura della stagione, la prima del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche ma anche la prima e del trofeo Italiano Velocità Montagna centro nord.

La storia racconta che la Coppa della Consuma, una grande classica dell’automobilismo internazionale, è la più longeva tra le corse in salita del nostro continente, ma che ora guarda in avanti con la sbarco prepotente nel mondo delle salite moderne.

Quest’anno la Coppa della Consuma apre ufficialmente la stagione tricolore delle cronoscalate con la doppia validità sia per il Campionato Italiano Montagna Storiche, sia per il Trofeo Italiano velocità montagna. La gara in questa edizione si svolgerà nella direzione tra Diacceto e Consuma. Sicuramente la parte più tecnica e difficile del percorso, quella che ha sempre deciso la classifica finale. Acipromuove e Reggello Motorsport, sotto la supervisione di AC Firenze e della Commissione Salite di Automobile Club d’Italia , hanno in questi mesi lavorato per mettere a punto ogni particolare del percorso di gara con particolare focus sulle dotazioni di sicurezza

Le notizie ed il programma si possono trovare su www. coppadellacosuma.com Già nel 2022 fu così e la conferma fu il successo del signore delle salite e padrone di casa Simone Faggioli, che sulla Norma M20 FC Zytek, iniziò la sua cavalcata trionfale verso il 16° titolo italiano ed il doppio primato in TIVM nord e centro. L’asso di Bagno a Ripoli sulla biposto francese di classe regina, coprì i 12,3 Km in 4’53”13. Dietro al pluri campione il trentino Diego Degasperi su Osella FA 30 Zytek, Campione di gruppo E2SS 2022 ed il siciliano Franco Caruso, sempre in lotta per il vertice tricolore sulla Nova Proto NP 01-2, entrambi portacolori del Team Faggioli. Anche per Stefano Peroni iniziò in casa la marcia 2022 verso il titolo CIVSA di 5° raggruppamento. Il driver e preparatore sulla Martini Mk32 BMW ha vinto tra le storiche, come il suo papà Giuliano in 3° raggruppamento sull’Osella PA 89, anche lui tricolore di categoria come l’altro ottimo pilota fiorentino Tiberio Nocentini, vincitore del 1° raggruppamento su Chevron B19.