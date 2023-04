Coppa della Comsuma Peroni e Faggioli al top

La 57ª Coppa della Consuma è di Stefano Peroni su Martini Mk32 di 5° Raggruppamento. Simone Faggioli su Norma M20 Fc Zytek ha vinto il 2° Trofeo Consuma. Una vittoria tutta fiorentina, che ricalca quella del 2022, per la gara organizzata dall’Automobile Club Firenze, insieme ad Aci Promuove ed in collaborazione con Reggello Motorsport, che ha rispettivamente inaugurato il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche e Trofeo Italiano Velocità Montagna zona centro nord.

Nel 2° Trofeo Consuma, la gara per auto moderne della serie nazionale cadetta Tivm, miglior tempo in assoluto sugli 8.450 metri per Faggioli che sull’ultima evoluzione della Norma M20 Fc ufficiale ha ottenuto uno straordinario 3’14”77, favorito dall’ottimo rendimento degli pneumatici Pirelli. Sul podio del 2° Trofeo Consuma anche il trentino Christian Merli, europeo 2022, in gara test sulla ufficiale Osella Pa 21 4C con motore turbo, il driver della Vimotorsport ha chiuso a 6’79” dal vincitore e davanti al corregionale Diego Degasperi su Osella Fa 30 Zytek. In top 5 anche il siciliano Franco Caruso su Nova Proto ed il trentino Gino Pedrotti su Tatuus Renault. Sempre nella gara di Tivm in ottima decima piazza e successo in gruppo GT per il veneto Luca Gaetani sulla Porsche 911 GT3 R. “La temperatura della giornata era piuttosto bassa per cui le scelte di pneumatici sono state fondamentali - spiega Faggioli - il tracciato è molto bello, affascinante e tecnico, la nostra biposto si è espressa bene ed abbiamo potuto verificare le evoluzioni in vista del Campionato Italiano ormai prossimo. Sono molto legato alla Coppa della Consuma sin da quando il mio papà correva qui, per cui vincere su questa strada ha un significato molto particolare.”

Stefano Peroni ha vinto la 57° Coppa della Consuma, la gara del tricolore autostoriche, con il tempo di 3’49”62 sul percorso che unisce Diacceto al Passo della Consuma. Il driver e preparatore fiorentino della Bologna Squadra Corse ha lasciato il segno con classe ed esperienza sullo storico tracciato toscano. Secondo tempo in ordine assoluto con successo in 3° Raggruppamento per Giuliano Peroni, papà di Stefano, che sulla Osella Pa 89 Bmw ha dominato il 3°Raggruppamento di cui è campione in carica.

F. Que.