Volley femminile: super Scandicci, è in finale di Coppa Cev

La Savino Del Bene Scandicci è in finale di Coppa Cev

Istanbul, 22 marzo 2023 – Grande traguardo per la Savino Del Bene Scandicci, che giocherà la finale di Coppa Cev. Nel volley femminile c’è un’importante affermazione per il team toscano, che superando il Thy Istanbul nella doppia semifinale di andata e ritorno strappa il pass per la finalissima europea.

Dopo il 3-0 dell'andata, le toscane di coach Barbolini escono battute per 3-2 nella semifinale di ritorno. Un ko dunque indolore per Scandicci, che perde al tie-break con questi parziali: 25-21, 18-25, 26-24, 25-23, 15-10.

Una sfida comunque non semplice, durata più di due ore, con la Savino Del Bene che è riuscita ad aggiudicarsi i due importantissimi set stringendo i denti. E se da una parte è arrivata la prima sconfitta per Scandicci in questa stagione europea, si tratta comunque di un ko dal sapore dolcissimo. Adesso la testa è tutta alla finale, che si giocherà in partite di andata e ritorno. Ora Scandicci aspetta di conoscere l’avversaria che uscirà dal derby rumeno tra Alba Blaj e Targoviste

“Siamo molto soddisfatti del passaggio del turno – dice coach Barbolini - anche perchè arrivato al termine di una partita dove abbiamo sofferto e non abbiamo giocato bene. Onore comunque al THY Istanbul che non ha mai mollato, ha difeso tantissimo ed ha servito molto bene per tutta la partita. Onore a loro e grande onore a noi che raggiungiamo la finale di Cev Cup: è un bellissimo risultato”.

Il tabellino

Scandicci-Istanbul 3-2

THY ISTANBUL: Yilmaz (L2), Kayacan (L1), Tugral ne, Ercan 2, Ünver 6, Germen, Babat 1, Kingdon Rishel 23, Akin 7, Toksoy Guidetti 7, Orthmann 27, Demirel ne, Aydemir ne, Maglio. All.: Soz.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite ne, Alberti 1, Beliën 9, Zhu Ting 27, Pietrini 5, Merlo ne, Mingardi 6, Yao Di, Shcherban 4, Angeloni (L2), Washington 8, Antropova 23, Castillo (L1), Di Iulio 1. All.: Barbolini.

Arbitri: Portela (Prt) – Fortu (Deu).

Parziali: 25-21, 18-25, 26-24, 23-25, 15-10.

Note - Durata set: 23’, 24’, 31’, 30’, 18’. Attacco: 40% - 37%. Ricezione Pos. (Prf.): 51% - 36% (34% - 18%). Muri: 11-18. Ace: 9-5.