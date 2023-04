Comune di Firenze, ok dalla giunta al restyling di Coverciano

Firenze, 20 aprile 2023 - La Giunta comunale di Firenze ha dato il via libera, informa la Figc, alla ristrutturazione del Centro tecnico federale di Coverciano (Ctf), l'impianto che dalla fine degli anni '50 è la 'Casa delle Nazionali italiane di calcio', che qui preparano tutti gli eventi internazionali, e una vera e propria 'Università del calcio italiano', sede dei principali corsi per i ruoli tecnici e per i raduni arbitrali. Per l'approvazione definitiva, bisognerà attendere il il voto del Consiglio comunale, ma già domani, i componenti delle Commissioni consiliari sport e urbanistica, insieme all'assessore allo Sport, Cosimo Guccione, effettueranno un sopralluogo al Ctf.

Il progetto, caratterizzato da innovazione, integrazione paesaggistica, sostenibilità ed efficientamento energetico è stato redatto sulla base delle indicazioni Uefa ed è stato presentato da Federcalcio Servizi Srl, d'intesa con la Figc e in base alle indicazioni delle strutture operative coinvolte, con l'obiettivo di intervenire in maniera organica sulla struttura inaugurata nel 1958. L'intervento, che determinerà un ampliamento totale di 7.530 mq, dei quali 2.800 relativi al parcheggio, si concretizza in un complesso di azioni che valorizzano la struttura, provvedendo a nuove costruzioni ed al recupero edilizio di alcune di queste attraverso un intervento caratterizzato da criteri di rispetto e integrazione paesaggistica, di innovazione, sostenibilità ed efficientamento energetico. L'area su via D'Annunzio, di circa 4.000 mq, attualmente in terra battuta e ghiaia, sarà riqualificata: nascerà un parcheggio su due livelli (2800 metri quadri) di capienza di 139 posti auto, dei quali otto a beneficio di utenti diversamente abili e colonnine per la ricarica delle auto elettriche. L’intervento prevede inoltre nuove piantumazioni e un'area ecologica per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti. Il piano di riqualificazione del Centro tecnico federale si farà anche carico di un insieme organico di interventi sulle aree verdi, con nuove piantumazioni, oltre alla manutenzione delle aree pavimentate, una linea unitaria di arredi e un nuovo piano di illuminazione delle architetture e degli spazi esterni con proiettori a basso consumo e basso impatto sul contesto e sull’inquinamento luminoso della città.

"Con questo intervento complesso vogliamo preservare il patrimonio storico del Centro Tecnico proiettandolo nel futuro - ha sottolineato il presidente della Figc, Gabriele Gravina - attraverso un piano di investimenti cospicui, Coverciano diventerà una struttura interconnessa, moderna e in linea con i principali standard di efficientamento e di sostenibilità integrale. Valorizzeremo un asset fondamentale per le Nazionali Azzurre e per tutto il calcio italiano, un modello di formazione e di innovazione per farlo ridiventare un punto di riferimento nel mondo come nel giorno della sua inaugurazione". "La storia del calcio si è allenata su questi campi - ha sottolineato il sindaco di Firenze, Dario Nardella -, vittorie e insuccessi in un filo ininterrotto che unisce passato e presente. Coverciano è il laboratorio della Nazionale, la casa degli Azzurri. È qui che l'Italia ha costruito le sue vittorie e sempre da qui è ripartita dopo le sconfitte. Coverciano è un valore aggiunto per Firenze, non solo l''Università del Calcio' - ha aggiunto il sindaco - grazie a questo intervento, caratterizzato da innovazione, integrazione paesaggistica, sostenibilità ed efficientamento energetico, Coverciano continuerà ad essere un'eccellenza, un riferimento per tutto il mondo".

Nic.Gra.