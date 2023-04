Ciclismo, Vittoria Guazzini operata a Brescia dopo la caduta alla vigilia della Roubaix

Brescia, 14 aprile 2023 - Tornata in Italia dopo la brutta caduta in allenamento che le ha impedito di disputare la Parigi-Roubaix, una classica alla quale teneva in maniera particolare, Vittoria Guazzini è stata ricoverata al Poliambulatorio di Brescia. Qui la campionessa di Poggio a Caiano è stata sottoposta a un intervento chirurgico per stabilizzare la frattura scomposta e frammentata dell'ala iliaca sinistra di Vittoria Guazzini.

L’intervento, pienamente riuscito, è stato eseguito dal professor Francesco Benazzo, responsabile sezione di chirurgia protesica ad indirizzo robotico e sezione di traumatologia dello sport, presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia.

Come si ricorderà Vittoria Guazzini fu coinvolta nella caduta 3 giorni prima della Parigi-Roubaix in occasione della ricognizione con il team FDJ-Suez per la quale è tesserata sul percorso della classica francese. In accordo con il suo team francese e la famiglia, la Guazzini ha coinvolto il dott. Roberto Corsetti, medico federale della FCI, che l'ha affidata alla cure del professor Benazzo, tra i più noti traumatologi a livello mondiale, specializzato in chirurgia mininvasiva. Ricoverata da sabato scorso al poliambulatorio di Brescia è stata sottoposta anche ad accertamenti al ginocchio sinistro, che hanno escluso lesioni importanti, quindi l'intervento di chirurgia mininvasiva, perfettamente riuscito, con l'utilizzo di due sole viti che hanno stabilizzato la frattura.

Nei prossimi giorni si potrà conoscere con certezza i tempi di recupero della pluricampionessa di Poggio a Caiano al quale sono arrivati tantissimi auguri dal mondo del ciclismo e non solo.