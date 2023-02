Ciclismo, cinque squadre per l'Itala 1907 di San Bartolo a Cintoia

Atleti, dirigenti e tecnici dell'Itala Ciclismo 1907

Firenze,16 febbraio 2023 - E’ un’Itala Ciclismo 1907 lanciata quella che sta preparando la stagione 2023. Passione, impegno e quell’entusiasmo che non guasta mai, nella società fiorentina di San Bartolo a Cintoia. Una storia gloriosa (sarà il 116° anno dalla sua fondazione) dove hanno militato fior di atleti e tra questi da juniores anche un giovane diventato poi un grande campione e ct della nazionale azzurra, come il compianto Franco Ballerini. La società dopo i tanti anni di presidenza di Franco Faggi e Giuliano Cenni si presenta con cinque formazioni (giovanissimi, esordienti, allievi, juniores e due amatori Master per complessivi 24 tesserati) pronte a crescere nel numero degli atleti. Ma occorre ricordare che sono in atto anche due importanti iniziative promozionali volute fortemente dal presidente Fabio Bonechi e dai suoi collaboratori, per aumentare sempre più il vivaio giovanile.

Due campagne di reclutamento per l’attività su strada e pista con ritrovo per coloro che intendono provare con il ciclismo, al martedì e giovedì, in tutta sicurezza in quanto i giovanissimi vengono ospitati presso il ciclodromo Graziella Cenni presso il Piazzale Alfredo Martini accanto allo Skatepark. Le biciclette per provare vengono messe a disposizione dalla società Itala Ciclismo 1907. Altra iniziativa appena inaugurata, l’inizio dei corsi per bambini e ragazzi di mountain bike in collaborazione con Montesenario Bike Arena. Il ciclo dei corsi è di 10 lezioni al mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,30 presso il ciclodromo G.Cenni a San Bartolo a Cintoia. Tornando alle squadre per la stagione 2023, dieci sono i giovanissimi, cinque esordienti, quattro allievi, oltre a tre juniores e due amatori. Questo l’organico completo.



GIOVANISSIMI: Dario Barsotti, Marco Cammelli, Alberto Chiosi, Anna Dodducci, Greta Fanciullotti, Stefano Lai, Emanuele Lattuca, Romeo Pratellesi, Oscar Sacchini, Niccolò Santini. ESORDIENTI: Lanciotto Ballerini, Francesco Dodducci, Emiliano Lunghi, Leonardo Palombi, Gabriele Scardina. ALLIEVI: Leonardo Cappelli, Riccardo Capuano, Gabriele Dodducci, Mohamed Mbengue. JUNIORES: Francesco Cecconi, Lorenzo Miniati, Alessandro Puccini

AMATORI MASTER: David Contini, Gabriele Scarpelli.

ALLENATORI: Luca Becagli, Giovanni Dodducci, Francesco Arvonio, Devaraja Ranshew; preparatori atletici Andrea Biagioni, Ginevra Giannoni.