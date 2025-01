Ciclismo: premio Gastone Nencini per la rivelazione Andrea Bagioli

Calenzano,9 ottobre 2021 - Rivelazione della stagione 2020 ma protagonista ammirato e brillante anche nel 2021, Andrea Bagioli ventiduenne lombardo della Deceuninck Quick Step, sarà in Toscana martedì 26 ottobre, per ricevere il Premio Gastone Nencini nell’ambito del Giglio D’Oro. La cerimonia si svolgerà con inizio alle 11,30, al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano, sede storica del premio nazionale per il miglior professionista della stagione istituto nel 1974. La Challenge organizzata dalla società Giglio D’Oro Ssrl presieduta da Lorenzo Carmagnini, si è arricchita negli ultimi anni di altri importanti e prestigiosi riconoscimenti per atleti e personaggi del ciclismo. Tornando al premio per la rivelazione Bagioli, la cerimonia avrebbe dovuto svolgersi nell’autunno 2020 ma il Covid fece annullare la premiazione del 47° Giglio D’Oro, per cui approfittando della disponibilità di Andrea Bagioli si svolgerà fra poco più di un paio di settimane. Ricordiamo che Bagioli nato il 23 marzo 1999, è stato azzurro ai Campionati del Mondo nel 2020 e quest’anno in Belgio, e dopo la vittoria nella tappa della Settimana Coppi e Bartali dello scorso anno quando s’impose anche nella classifica dei giovani della Ciclismo Cup, nella stagione 2021 ha vinto la Dròme Classic e la classifica giovani al Tour de l’Ain. Antonio Mannori