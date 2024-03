Ciclismo: dopo le Strade Bianche i big del pedale arrivano in Versilia

Lido di Camaiore, 2 marzo 2024 – Dopo il primo atto del grande ciclismo in Toscana con le Strade Bianche a Siena, i big del pedale si spostano in Versilia, dove lunedì 4 marzo come avviene da 10 anni scatterà la 59^ Tirreno-Adriatico che si concluderà domenica 10 marzo a San Benedetto del Tronto. La “Corsa dei Due Mari” è da sempre una gara per tutti i tipi di corridori, scalatori, velocisti, cronomen, e la prima grande sfida sarà proprio lunedì pomeriggio contro il tempo, sul lungomare da Lido di Camaiore a Viareggio e ritorno tra Ganna e Vingegaard. Giorno dopo giorno poi sarà sempre un po’ più chiaro chi potrà essere il successore dello sloveno Primoz Roglic ultimo vincitore della gara. PROGRAMMA: Lunedì 4 marzo per la crono un percorso completamente pianeggiante e con pochissime curve, sul lungomare, andata e ritorno (arrivo su Viale Marconi) con il giro di boa e intertempo dopo 5,6 km a Viareggio (via Regina Margherita, via Manin). In anteprima alla gara dei professionisti 46 juniores (il primo scatterà alle 9,45) daranno vita a una prova a cronometro sullo stesso percorso organizzata dal Pedale Lucchese Poli. Martedì 5 invece si proseguirà con la seconda tappa Camaiore-Follonica di 198 km con partenza alle ore 11 e primi 17 chilometri in Versilia transitando da Montemagno, Pitoro, Massarosa, Quiesa e Massaciuccoli, prima di entrare in provincia di Pisa. Una tappa che non dovrebbe sfuggire ai velocisti. Naturalmente la gara è ospitata in Versilia grazie al lavoro del Comitato Organizzatore ed all’impegno del Comune di Camaiore con la collaborazione quest’anno per la crono inaugurale, anche di quello di Viareggio. ISCRITTI: In attesa dell’elenco ufficiale dei partenti con nomi di spicco nonostante la concomitanza con la Parigi-Nizza, e che conosceremo al ritrovo di domenica pomeriggio all’Hotel Versilia Lido (Centro Congressi), saranno 25 le squadre presenti (18 World Teams e 7 Pro Teams). Tra i nomi di spessore Vingegaard, Ganna, Pidcock, Yates, Hirschi, Bettiol, Philipsen, Bagioli, Alaphilippe, Bardet, Asgreen, Covi, il campione italiano Velasco, Conci, Albanese, Cavendish, Tiberi, Aleotti, De Gendt, Carapaz, Gregoire, Girmay, Piganzoli, Conti, Sbaragli, Milan, Degenkolb, De Marchi.