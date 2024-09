Ciclismo, al Veneto Viero la Coppa della Liberazione in Mugello

Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 settembre – La Toscana si conferma terra di conquista e di gare di prestigio per il brillante e bravissimo allievo veneto Guido Viero portacolori della Bruno Gaiga, ma qui nella 79esima Coppa della Liberazione, con la maglia amaranto della Rappresentativa del Veneto formata da otto atleti.

Lo scorso primo settembre Viero aveva vinto con una superba prestazione la Coppa Dino Diddi ad Agliana in provincia di Pistoia. Questa volta ha fatto sua la classica sulle strade del Mugello nata nel 1946 ed alla quale hanno preso parte 129 corridori. E’ stato un trionfo del Veneto con l’arrivo in parata senza nessuna volata tra Viero al terzo successo stagionale e Patrick Rosola Pezzo figlio di Paolo Rosola e Paola Pezzo.

I due hanno fatto il vuoto e preso il largo a 16 km dal traguardo prima del gran premio della montagna della dura salita di Salaiole. Al GPM è passato per primo Pezzo con Viero a ruota quindi a 17” il toscano Agnini e frazionati gli altri. La coppia veneta in casacca amaranto (pezzo corre per l’Ausonia CSI Pescantina) non sono stati più avvicinati dagli inseguitori e sul traguardo sono stati accolti da scroscianti applausi dopo la bella galoppata. A completare un podio tutto veneto terzo è giunto Bordignon della Postumia 73 autore di un buon finale, mentre anche Agnini ha disputato un’ottima prova. La Coppa della Liberazione è stata organizzata dal Club Ciclo Appenninico 1907 presieduto da Stefano Rossi con il patrocinio della locale sezione ANPI presieduta da Paola Poggini, e del Comune rappresentato dall’assessore allo sport Gabriele Timparelli, mentre tra gli ospiti anche Federica Cerbai presidente del Consiglio Comunale. Un’altra bella edizione che ha regalato un finale emozionante, bello e combattuto, ad arricchire la storia di questa prestigiosa gara in Mugello.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Guido Viero (Rapp. Veneto) Km 93, in 2h22’47”, media km 39,080; 2) Patrick Rosola Pezzo (Rapp. Veneto); 3) Xavier Bordignon (Postumia 73) a 27”; 4) Edoardo Agnini (Iperfinish) a 32”; 5) Andrea Marco Pierotto (Rapp. Veneto) a 35”; 6) Roggi; 7) Fabbri; 8) Luci; 9) Leoni; 10) Micanti