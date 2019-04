Firenze, 25 aprile 2019 - Tutto pronto per Atalanta-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia: in un giovedì 25 aprile speciale per la città sono oltre duemila i tifosi che partono con ogni mezzo per Bergamo per assistere alla partita (inizio alle 20.45). Si parte dal 3-3 dell'andata e la Fiorentina deve vincere per poter accedere alla finale di Roma, a cui è già approdata la Lazio, che ha vinto con il Milan nell'altra semifinale.

In molti hanno optato per il treno-charter che è stato organizzato dai tifosi. Altri andranno in pullman. I sostenitori si sono ritrovati in zona stadio intorno a mezzogiorno, poi tutti a Campo di Marte: dalla stazione la partenza per Bergamo. Intanto la Fiorentina è da ieri in ritiro in Lombardia. Per la sfida dello stadio "Azzurri d'Italia" Montella non sembra avere dubbi. In attacco ci sarà il tandem Chiesa-Muriel.

Intanto, il patron Diego Della Valle ha visitato la squadra viola in ritiro. Il proprietario viola ha parlato con i giocatori e li ha incoraggiati per la sfida, dopodiché è ripartito. È rimasto invece il fratello Andrea, già a fianco della squadra dalla sera di mercoledì in attesa di recarsi allo stadio 'Atleti Azzurri d'Italià per seguire la partita.

© Riproduzione riservata