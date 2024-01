Calcio Giovanissimi B Regionali. Scatta la seconda fase: ecco i due gironi

Inizia domani la seconda fase del campionato, novità di questa stagione, che vedrà partecipare 28 squadre, in due gironi. Le prime classificate dei rispettivi gironi provinciali nella prima parte di stagione, o delle seconde nel caso in cui la prima fosse già qualificata in quanto avente diritto (in possesso di tutte le categorie élite). Gare di sola andata, le prime due classificate di ogni girone si sfideranno in semifinali e finale per conquistare il titolo.

Girone A: A. Picchi Livorno, Bellaria Cappuccini, Calci, Capezzano Pianore, Don Bosco Fossone, Follonica Gavorrano, Giovani Fucecchio, Pietrasanta, Monteserra, Ponte 2000, Pro Livorno Sorgenti, San Giuliano Terme, Sporting Cecina, Tau Altopascio.

Girone B (prima giornata): Colligiana-Affrico, Lastrigiana-Settignanese, Prato-Sestese, Rinascita Doccia-Sinalunghese, Cattolica Virtus-Montevarchi, Sancascianese-Zenith Prato, Scandicci-Firenze Ovest.

F. Que.