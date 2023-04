Calcio e spettacolo: col Lions Day scende in campo la solidarietà

Firenze, 4 aprile 2023- “Vedere oltre: il calcio visionario”, questo il titolo dell'evento sportivo che si terrà in occasione del Lions Day, domenica 16 aprile allo Stadio Comunale "Gino Bozzi". Nello specifico, l'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi a scopo solidale promossa dal Distretto Lions 108LA Toscana - in collaborazione con il Distretto Leo 108 LA- prevede un torneo di calcio a 5 tra giocatori vedenti e non vedenti, a favore dell'Associazione QuartoTempo Firenze.

“Si tratta di un'Associazione sportiva davvero speciale -spiegano i volontari di QuartoTempo-. In molti sport esistono un primo e un secondo tempo che scandiscono il confronto a livello sportivo tra due squadre; esiste anche un terzo tempo dove il confronto lascia spazio alla condivisione tra coloro che prima erano “avversari”. Abbiamo pensato al “quarto tempo” come alla rappresentazione di un tempo più ampio, che nasce e si nutre nei primi tre e si dilata accompagnando la persona nel proprio percorso di vita quotidiana.

Nelle nostre attività di gruppo poniamo l’attenzione su 5 aree dell’esperienza: Relazionale, per conoscere se stessi e gli altri sviluppando la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse; psicologica, in quanto richiede soluzioni specifiche e pertinenti, capaci di trattare la complessità dei disturbi che possono attentare all’equilibrio e alla serenità; educativa, con la finalità di favorire una maggior autonomia cognitiva, utile nei processi di apprendimento anche in ambito scolastico; fisico-atletica, con lo scopo di accompagnare la disciplina praticata dallo sportivo; tecnico-tattica, che può essere sia collettiva che individuale.

Lo sport per noi -concludono i volontari- è lo strumento per conoscere se stessi e gli altri, per prendersi cura del proprio corpo e della propria salute, per giocare e divertirsi, per sentirsi partecipi nell’arricchimento di un progetto comune. Attraverso il gioco del calcio riuscire ad instaurare relazioni sempre più significative, condividendo con gli altri obiettivi, gioie, dispiaceri, risate e delusioni e assaporare le profonde differenze che ci sono tra noi tutti. La nostra equipe lavora insieme da anni ed opera con professionalità per accompagnare ogni persona nel proprio percorso con la speranza che gli atleti, lasciando gli spogliatoi dopo la doccia ed entrando nel “quarto tempo”, portino via con sé un numero sempre maggiore di cose e che abbiano la possibilità di dare a tutto ciò che gli capita un significato sempre più ricco, attraverso la propria unica legittima prospettiva ed interpretazione”.

I Lions e Leo Club del nostro territorio, particolarmente sensibili al tema dell'inclusività, da due anni sono impegnati nella promozione di attività rivolte allo sport unificato. Ospiti dell'iniziativa di domenica saranno anche Alessandro Paci, Carletto DJ, Alessandro Paci e Alessandro Bertolacci, Premio Oscar per il miglior trucco nel film Suicide Squad. Sponsor dell'evento Forno Pintucci di Porta Romana, Ottica Galanti e Farmacia ARA del Galluzzo. Info e prenotazioni: 335.6313180; 3333783933.