Biraghi e il suo contratto "Non scadrà tra un anno"

di Gabriele Manfrin

"Il mio contratto non scadrà tra un anno", è con queste parole che il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, si presenta alla Piazza nel giorno della prima semifinale del calcio storico fiorentino. Il calciatore è stato infatti scelto per ricoprire il ruolo di magnifico messere nello scontro tra Bianchi e Azzurri. "Il ruolo mi rende molto orgoglioso -. ha spiegato .- Sono contento e emozionato. Penso che sia una delle cose più belle che mi stia capitando. Rappresentare questo magnifico torneo è una soddisfazione". Il Capitano viola è un grande appassionato del calcio in costume e il suo rapporto con la competizione va avanti da diversi anni: "Sono andato a vederlo il primo anno che sono arrivato a Firenze. Negli anni sono diventato amico di molti calcianti". Biraghi riguardo alle qualità che negli atleti apprezza di più, non ci gira troppo intorno. "Mi piace molto la loro mentalità e la loro voglia di non mollare mai. Spero che lo abbia dimostrato anche la Fiorentina in campo" dice convinto. Il calciatore è reduce dalla finale di Praga persa contro il West Ham. Un lancio di oggetti da parte dei tifosi avversari, gli ha causato ben 8 punti alla testa. Una battaglia, quella della finale, paragonabile al Sabbione: "Fortunatamente sto bene. Ho solo qualche punto" dice. Ma Cristiano alla domanda sui provvedimenti disciplinari nei confronti del club inglese, risponde con la sportività che da sempre lo contraddistingue "Io ho dimostrato di essere superiore rispetto a chi ha fatto quel gesto violento. Spetterà agli organi preposti decidere. Abbiamo una grande società alle spalle". E sul risultato della finale, il capitano è molto chiaro: "La sconfitta fa male e lo farà per tutta la vita. Ma bisogna guardare avanti.Sicuramente l’anno prossimo partiremo meglio". Il calciatore si è anche detto speranzoso riguardo al rinnovo di contratto del mister Vincenzo Italiano: "Se rimane siamo molto contenti. Con lui è partito questo progetto l’anno scorso e penso che sia giusto che rimanga. Con lui possiamo migliorare ancora".