Baby viola, domani tocca al Milan Viareggio Cup: ecco gli avversari

Tornerà in campo oggi alle 16 la Primavera, nella terza giornata del girone di ritorno del campionato. I viola saranno impegnati in trasferta sul campo del Milan. Sono stati sorteggiati, nel frattempo, i gironi della Viareggio Cup che vedrà impegnate la Primavera maschile e quella femminile nella 73ª edizione della Coppa Carnevale: la squadra di Aquilani (esordio il 21 marzo) è stata inserita nel gruppo con FA Euro New York (Stati Uniti), Kakawa (Nigeria) e Monterosi mentre le giovani viola se la vedranno con Westchester United (Stati Uniti), Arezzo e Rappresentativa Under 19. A.Gian.