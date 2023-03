Baby viola di rigore Ora c’è il Sassuolo

Fiorentina

3

Honvéd

2

(dopo i calci di rigore).

FIORENTINA: Tognetti; Maggini, Elia, Scuderi (76’ Ofoma), Deli (46’ Gudelevicius); Saltalamacchia, Fortini; Ievoli, Da Silva (46’ Mendoza), Spaggiari (63’ Pitti); Caprini (88’ Mignani). All. Papalato.

HONVÉD: Gyetvan; Pekar, Kaczvinszki, Kis; Kocsis, Vojtko, Pinter; Laszlo (68’ Fabiankovits), Simon (68’ Koszovscsuk), Polàk, Hancz (68’ Braun). All. Pinezits.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Note - Sequenza rigori: Kaczvinszki (H) gol; Mignani (F) gol; Kocsis (H) gol; Gudelevicius (F) gol; Pinter (H) fuori; Mendoza (F) fuori; Fabiankovits (H) fuori; Ievoli (F) gol; Bezzeg (H) parato.

La Fiorentina Under 18 accede a cinque anni di distanza dall’ultima volta alle semifinali della Viareggio Cup: i baby Papalato a Santa Croce sull’Arno hanno battuto per 3-2 ai rigori gli ungheresi dell’Honvéd, che scendevano in campo con sette anni di differenza totali rispetto ai toscani (ovvero con la formazione Primavera). Una gara dal doppio volto quella giocata su un campo davvero ai limiti della praticabilità dalla Fiorentina, andata in sofferenza nei primi minuti di gara (due le chances per i magiari prima con Pinter e poi con Pekar) e poi nella ripresa brava a dominare la partita senza però trovare mai la via della rete (due le opportunità sprecate da Caprini).

Il match dunque, dopo lo 0-0 al 90’, si è deciso grazie ai tiri dal dischetto, dove il protagonista si è rivelato il portiere viola Tognetti, bravo a parare il rigore decisivo a Bezzeg e prima ancora a disorientare dagli 11 metri Fabiankovits e Pinter. Per la Fiorentina, invece, reti di Mignani, Gudelevicius e Ievoli ed errore di Mendoza.

Domani a Seravezza, in semifinale, i viola affronteranno il Sassuolo, che nella scorsa edizione ha estromesso Chiesa e compagni ai quarti. Dall’altra parte del tabellone l’incrocio tra Torino e Bologna. Le emozioni del Torneo di Viareggio entrano nella sua fase più elettrizzante. E la Fiore ci crede.

Andrea Giannattasio