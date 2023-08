Audax Rufina, si comincia "La stagione dell’orgoglio"

Partirà ufficialmente il 16 agosto la nuova stagione 2023-24 dell’Audax Rufina del presidente Massimo Francini. Una data tanto attesa dagli sportivi bianconeri di Rufina per questa nuova avventura della squadra tornata dopo 30 anni a far parte del grande "Olimpo" del calcio di Eccellenza. Sarà una partenza sull’onda dell’entusiasmo accompagnata da tanta convinzione che questa Rufina ormai matura, pronta anche per questa nuova realtà al pari di tante altre squadre ben più attrezzate. Il gruppo è il vero punto di forza: era impensabile che la Rufina arrivasse in così breve tempo al traguardo dell’Eccellenza. Quel gruppo non si è mai tirato indietro: giusta la scelta della società di riconfermarlo in blocco. Da parte di tutti c’è la volontà di proseguire quel progetto iniziato nell’era Covid dal direttore sportivo Matteo Innocenti in sintonia con l’allenatore Niccolò Diotaiuti. "Vogliamo continuare a percorrere la strada intrapresa – precisa il direttore sportivo della Rufina, Innocenti – sull’ottimo lavoro che sta sviluppando il nostro allenatore Diotaiuti. Per un campionato di Eccellenza abbastanza impegnativo abbiamo aggiunto i giocatori Grazzini e Sitzia (Sestese), Bianchi (Sangiovannese), Fumelli (Dicomano), Di Biasi (Signa), Bertini (Fortis), Yanus (Tuttocuoio) più il ritorno di Cosimo Somigli. Sappiamo delle difficoltà che una squadra neopromossa può incontrare in una nuova realtà". "Con questo entusiasmo del gruppo – sottolinea l’allenatore Niccolò Diotaiuti – si lavora molto bene. La società ha operato delle scelte oculate con ottimi elementi, sono molto soddisfatto. La prima uscita è programmata per il 23 agosto allo stadio "Bresci" (20,30) con il San Piero a Sieve"

La rosa

Portieri: Valoriani (97), Lanzini (01). Difensori: Fumelli (03), Ballini (03), Sequi (94), Galantini (96), Grazzini (03), Sitzia (03), Castri (96), Poggiali (02), Bianchi (02).

Centrocampisti: Maccari (97), Falugiani (02), Somigli Marco (00), Di Biasi (01), Celli (04), Falcini (04), Bertini (02), Somigli Cosimo (01).

Attaccanti: Di Vico (01), Bachi (00), Cicalini (02), Tanini (01), Yanus (04). Aggregati dalla Juniores: Nencetti (05) e Pratesi (05) portieri, Cerchi (05) difensore, Angeli (05) centrocampista, Paoli (03) e Bronzini (05) attaccanti.

Vice allenatore Mugnai, collaboratori tecnici: Puglioli e Fusi. Prep. Portieri: Casaglia e Francini, prep. atletico Pratellesi, massaggiatore Minisini. Accompagnatori: Fusi e Atzeni.

Giovanni Puleri