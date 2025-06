Anita Ghelardoni trionfa ai campionati Italiani di Aquathlon: grande festa per il Firenze

Firenze, 11 giugno 2025 - A salire sul gradino più alto del podio nella gara femminile Campionati Italiani di Aquathlon a Taranto, è stata Anita Ghelardoni, del Firenze Triathlon, autrice di una prova straordinaria, condotta con determinazione sin dai primi metri della corsa. "Un successo netto, frutto di una gestione di gara impeccabile, che conferma il suo eccezionale stato di forma." Ma i riflettori non si sono accesi solo su Anita. Tra gli uomini, Davide Catalano ha conquistato uno splendido secondo posto assoluto, rafforzando ancora una volta la sua presenza ai vertici del panorama nazionale. Per Davide si tratta di un’ulteriore conferma dopo il titolo italiano assoluto conquistato nel Triathlon Cross in Sardegna, a dimostrazione della sua versatilità e della continuità di rendimento. Questi risultati si inseriscono in un periodo particolarmente brillante per la squadra fiorentina. Anita Ghelardoni aveva già ottenuto due prestigiose vittorie a Milano, imponendosi sia al MilanoTri che al DeejayTri, mentre la squadra ha festeggiato anche il terzo posto a squadre ai Campionati Italiani di Triathlon Medio. Da segnalare inoltre le ottime prestazioni di Pietro Santini, che ha già conquistato tre titoli italiani di categoria tra duathlon e triathlon, confermandosi uno degli atleti più forti a livello nazionale