"Affrico Festival", tutto il bello dello sport

L’Unione Sportiva Affrico ha presentato, all’impianto di Bellariva, tutte le squadre della Polisportiva che è presente in calcio, basket, bocce, tennis e nuoto. L’evento si è svolto in due serate ed è stato denominato ‘Affrico Festival’. Un vero e proprio esercito di atleti di ogni età che hanno nel calcio la massima espressione numerica di tesserati con ben 580 iscritti. Due le importanti novità: la presenza dei bianco azzurri in tutti i massimi campionati regionali di calcio giovanile, dopo l’eccellente scorsa stagione e la nascita del settore femminile che vede già 60 iscritte dagli Juniores alle più piccole, con responsabile Mauro Ermini. Da ricordare il consolidamento dell’accordo di collaborazione fra Fiorentina e Affrico, come società affiliata.

Alla presentazione delle squadre hanno assistito personalità del mondo istituzionale e sportivo, con gli onori di casa fatti dalla presidente dell’Us Affrico Valeria Pisacchi: “Siamo una grande comunità e vogliamo mettere sempre al centro dell’attenzione l’attività sportiva dei giovani - afferma Pisacchi - abbinata all’aspetto agonistico ed educativo. Possiamo vantare l’affiliazione con la Fiorentina che ha dato ulteriore forza e qualità al settore calcio, che si è arricchito del femminile".

La sezione calcio è diretta dal capo sezione Cristian Prosperi, direttore sportivo e tecnico Matteo Petrachi, Roberto Paoli direttore sportivo giovanile e scuola calcio, con figure di riferimento Lorenzo Scarselli, Leonardo Papini, Angelo Castellani e lo staff direttivo e tecnico. La Scuola Calcio è in costante crescita e svolge l’attività anche a Bellariva nel lungarno Aldo Moro. Supervisione tecnica dell’ex viola Renato Buso e organizzativa del direttore generale Luca Giotti. Questi gli allenatori delle giovanili: Juniores regionali èlite Massimiliano Benfari, Allievi regionali èlite Filippo Gori, Allievi B di merito Lorenzo Bambi, Giovanissimi regionali èlite Matteo Gola, Giovanissimi B Alessandro Rivi. La prima squadra dilettanti è presente in Promozione, con mister Luca Tognozzi, e ha programmi ambiziosi.

Francesco Querusti