Momento difficile per la Fortis Juventus, che ha perso le ultime due gare di campionato con il punteggio di 3-0: in mezzo il turno di riposo previsto dal calendario di un girone composto da 17 squadre. Dopo la battuta d’arresto sul campo della Zenith Prato, anche contro il Pontassieve sul terreno amico del "Romanelli" tre reti incassate senza andare a segno. Negli ultimi 180’ i biancoverdi hanno incassato sei gol, mentre la squadra di Matteo Innocenti in precedenza aveva brillato proprio sul piano difensivo, subendo appena sette reti nelle prime 19 partite del torneo di Eccellenza. Adesso preoccupa la sterilità offensiva: nelle ultime sei partite i mugellani hanno segnato solo contro il Prato 2000. Alla fine della partita contro l’ex Brachi la tifoseria di casa ha iniziato a contestare vivacemente la prestazione della squadra. Gli animi poi si sono ulteriormente scaldati, sembra per qualche parola di troppo pronunciata tra le due parti. In serata, poi, la situazione si è ricomposta senza ulteriori scossoni, con un chiarimento tra il tecnico e la tifoseria. La Fortis Juventus quindi si ricompatta attorno a mister Innocenti, anche perché l’allenatore ex Grassina sta già preparando il turno infrasettimanale. Sarà necessario un riscatto dopo due brutte sconfitte nella non facile trasferta sul campo della Nuova Foiano in programma domani pomeriggio.