Via dal ristorante senza pagare: “Andiamo un attimo fuori”. Lasciando finto cellulare sul tavolo

Firenze, 30 novembre 2023 - Hanno ordinato due bottiglie di Pinot Grigio, una frittura di calamari, un piatto di calamari alla griglia oltre che un antipasto di pesce al vapore e da bere. Il tutto per un conto da 104 euro che hanno lasciato al titolare del ristorante Il Vecchio e il Mare di via Gioberti, Pasquale Naccari.

Proprio così, hanno prima cenato e poi sono scappati senza pagare. Secondo quanto ricostruito attraverso le telecamere, la coppia, un uomo e una donna distinti e sulla quarantina, avrebbero cenato per poi allontanarsi con la scusa della sigaretta lasciando sul tavolo una cover di un cellulare capovolto per dare l'impressione che non fossero andati via.

"Non li ho visti più a un certo punto, mi sono avvicinato al tavolo e mi sono reso conto che la cover era vuota. Proprio così all'interno c'era un folio di carta stagnola. E' assurdo tutto questo", racconta Naccari che ha affidato il suo sfogo a un video Instagram che ha raggiunto migliaia di persone.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. E non è un caso isolato. Solo una settimana fa sei ragazze fiorentine sui 25 anni, dopo aver cenato a base di pesce e pizza, sono scappate senza saldare il conto.

"Nell'ultimo anno è la settima volta – prosegue Naccari -, è diventata quasi una moda. In Italia non si vive più, noi attività siamo tartassate tra furti, spaccate, persone che prenotano e non si presentano. Il vero problema? L'impunità, le persone si sentono autorizzate a fare quello che gli pare. C'è qualcosa che non funziona nel sistema, bisogna fare assolutamente qualcosa".