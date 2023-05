Da Firenze la prima rete internazionale di donne: "Lavoriamo insieme per la cooperazione"

Firenze, 23 maggio 2023 - Da Firenze, città multiculturale, parte la prima rete internazionale di tutte donne. Donne americane, svedesi, tedesche, danesi, marocchine, colombiane, cinesi, arabe che, una accanto all'altra, disegnano un ponte da Occidente a Oriente. Sono otto le nazionalità rappresentate all'interno di Wing, che sta per Woman in New Generation, così è stata battezzata l'associazione che si è costituita nella città nel Giglio. Trentadue donne, socie fondatrici, hanno dato il via a un nuovo percorso costruttivo e migliorativo anche per le future generazioni fondato su un'idea di condivisione e supporto reciproco fra culture diverse e imprenditorialità. L'obiettivo di Wing è proprio quello di dare supporto alle donne, ognuna attraverso le proprie competenze. Cultura, conoscenza, amore sono le parole chiavi del progetto.

Il nuovo movimento culturale è coordinato dalla presidente Sara Lin, imprenditrice internazionale, e da Cristina Casamassimi, responsabile dei grandi eventi Ant. “L'obiettivo – dicono - è quello di aiutare altre donne e condividere passioni ed esperienze per migliorarci sempre di più. Con la costituzione dell'associazione abbiamo cominciato un percorso che porteremo avanti per la città”. Nel direttivo ci sono Sara Berni, direttore Banca Passadore, il notaio Alessia Galdo, l'avvocato Francesca Bignani, Cinzia Romanelli del settore immobiliare e le imprenditrici Marinella Fani, Benedetta Sabatini, Sofia Dong ed Elisa Chen.