Ragazzino cade dal motorino: è grave

Grosseto, 14 giugno 2024 - Ha fatto tutto da solo cadendo dal motorino. L'incidente è avvenuto in località Semproniano, sulla strada dei Poggi, poco dopo le 21. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, minorenne, è caduto riportando diverse lesioni. E' stato attivato immediatamente l'intervento 118 della Asl Tse. Sono intervenuti l'ambulanza infermieristica CRI Roccalbegna e l'Elisoccorso Pegaso 2, arrivati appena dieci minuti dopo.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto in codice 2. Secondo i sanitari il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.