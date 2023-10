Publiacqua, lavori sulla rete idrica a Firenze: ecco tutti i cantieri

Firenze, 6 ottobre 2023 – Sarà un fine settimana di lavori in strada per Publiacqua. La società comunica tutti i cantieri sulla rete idrica a Firenze che potrebbero causare ripercussioni sul traffico. Eccoli. In via dei Bastioni, all’altezza dell’incrocio con viale Michelangiolo, i lavori riguarderanno una perdita occulta, e sarà necessaria la chiusura del marciapiede e il restringimento della carreggiata fino al 9 ottobre.

Per consentire i lavori in via di Bellagio (all’altezza del civico 35 A-B), che riguardano l’allaccio, la strada sarà chiusa fino al 6 ottobre. I lavori, sempre sull’allaccio, in via Stazione delle Cascine, all’altezza del civico 52, comportano la chiusura marciapiede e il restringimento carreggiata fino al 9 ottobre. Altro nodo caldo in via Nanchino, all’altezza dei civici 5-7, dove i lavori sull’allaccio comportano la chiusura marciapiede e il restringimento carreggiata fino al 6 ottobre. E poi c’è il cantiere in via del Salviatino (precisamente all’altezza dei civici 2-4) dove, per lavori sull’allaccio, fino al 9 ottobre sarà chiuso il marciapiede e il restringimento di carreggiata.