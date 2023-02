La prima donna della storia mette piede in Antartide: era il 20 febbraio 1935

Karoline Mikkelsen

Firenze, 20 febbraio 2023 – Il 20 febbraio del 1935 fu un altro giorno storico per le donne. Karoline Mikkelsen mise piede in Antartide, ed era la prima donna della storia a farlo, visto che all’epoca nessuna spedizione antartica includeva la loro presenza.

Fu una svolta, anche se la prima spedizione che aprì concretamente alla possibilità per la popolazione femminile di far parte di un equipaggio, era capitanata da Finn Ronne e risale a 12 anni dopo, al 1947.

Dunque, come mai Karoline si trovava a bordo? Lei era nata il 20 novembre del 1906 in Danimarca, ma quando sposò il capitano norvegese Klarius Mikkelsen, si trasferì in Norvegia. Nell'inverno 1934-1935, Mikkelsen accompagnò il marito in una spedizione antartica: obiettivo della missione era cercare terre antartiche che potessero essere annesse alla Norvegia.

Il 20 febbraio 1935, la spedizione approdò sulla piattaforma continentale antartica, e Karoline lasciò la nave per partecipare alla costruzione di un tumulo commemorativo sul quale porre la bandiera della Norvegia. Non parlò mai pubblicamente del suo viaggio in Antartide fino a sessant'anni dopo il suo sbarco, nel 1995, quando venne intervistata da un quotidiano norvegese.



Nasce oggi



Georges Bernanos nato il 20 febbraio del 1888 a Parigi. Celebre scrittore francese. Ha scritto: “È la febbre della gioventù che mantiene il resto del mondo alla temperatura normale. Quando la gioventù si raffredda, il resto del mondo batte i denti.”



Maurizio Costanzo