Firenze e la prevenzione, torna la open week sulla salute della donna

Firenze, 21 aprile 2024 - Conferenze, attività di divulgazione, info-point, visite e consulenze, per una settimana tutta dedicata alla prevenzione e alla cura al femminile. E’ questo infatti lo spirito guida che anima l‘Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi che fa parte del network delle strutture sanitarie certificate dalla Fondazione Onda con il prestigioso Bollino Rosa e in occasione della Settimana della salute della Donna, dal 18 al 24 aprile, offre una serie di servizi gratuiti dedicati proprio alla salute della donna.

In particolare, a Careggi sarà possibile effettuare:arteriopatia obliterante periferica e misurazione ankle-brachial index per screening arteriopatia obliterante periferica per pazienti di sesso femminile e età superiore ai 65 annicon orario 15 – 18 presso l’Ambulatorio cardiovascolare, piano terra, Padiglione 25 (CTO). La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo e-mail [email protected]