Pontassieve, ospite di un b&b colpisce con un coltello il proprietario

Pontassieve, 8 settembre 2023 - Ubriachi si tuffano in piena notte nella piscina di una struttura ricettiva svegliando gli ospiti e l'intero vicinato. Quando il titolare è intervenuto per chiedere alla comitiva di fare meno rumore, uno dei partecipanti lo ha accoltellato. Per questo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pontassieve nella notte tra il 6 ed il 7 settembre sono intervenuti all'interno di un b&b situato nel comune di Pontassieve e hanno deferito in stato di libertà un uomo di 22 anni per lesioni.

La vicenda nasce da un alterco tra il proprietario della struttura ricettiva e gli ospiti, un gruppo di ragazzi ucraini, che pernottavano all’interno, i quali con forti schiamazzi e grida, a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, si sono tuffati in piscina in piena notte, non rispettando le regole imposte dal titolare, disturbando, pertanto, l’intero vicinato. Dopo numerosi interventi del proprietario per calmare i toni degli ospiti, ne è scaturita una colluttazione, in cui il giovane 22enne ucraino ha afferrato un coltello da cucina e lo ha scagliato contro il titolare del b&b che ha riportato una ferit a al braccio destro. La vittima è stato trasportato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Bagno a Ripoli ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Dopo un’attenta ricostruzione, i militari, che nel frattempo hanno rinvenuto e sequestrato il coltello da cucina, hanno denunciato a piede libero l’uomo ucraino per il reato di lesioni.