Firenze, la Polizia salva la vita a un uomo sul Ponte Vespucci

I poliziotti hanno convinto l'uomo a tornare sul marciapiede

Firenze, 23 marzo 2023 – Hanno salvato la vita a un uomo, questo pomeriggio quattro agenti di Polizia su Ponte Vespucci. Poco prima delle 18,45, orario in cui il ponte che divide la zona della Stazione da San Frediano brulica di persone e turisti, l’attenzione di chi passava è stata colta da un giovane che si stava sporgendo oltre la balaustra, accingendosi a scavalcarla. Inizialmente veniva da pensare alla pericolosa e cattiva abitudine, tra alcuni turisti sprovveduti, di oltrepassarla per andare a farsi un selfie al tramonto con l’Arno di sfondo sui pignoni del ponte.



Poi qualcuno ha capito che il punto che si stava accingendo a scavalcare non era in corrispondenza del pilone e che quindi fosse intenzionato a compiere un estremo gesto. I passanti si sono fermati e hanno immediatamente chiamato soccorso, ma c’era il timore che avvicinandosi troppo egli adempisse alle sue intenzioni. La situazione è rimasta in scacco per qualche attimo e sembrava degenerare verso il peggio, quando, due minuti dopo la telefonata al numero di emergenza, è arrivato un fuoristrada blindato della Polizia (della Unità operativa di pronto intervento) che si trovava in servizio nei pressi.



Sono scesi quattro agenti che con calma ma decisione hanno interloquito con l’uomo che pochi istanti dopo ha proteso la mano di uno di loro. I poliziotti hanno rassicurato l’uomo e hanno cercato di farsi dire perché stesse per prendere quella decisione, al che l’uomo ha spiegato di avere grossi problemi familiari a seguito di una separazione. Nonostante l’uomo avesse garantito di non voler più riprovare a togliersi la vita, è stato ritenuto opportuno dare l’uomo alle cure dei sanitari del 118 per accertare le sue condizioni psicofisiche.