Salvini e lo stadio Franchi: “È giusto che lo paghino i privati”

Firenze, 24 aprile 2023 – Sul tema stadio Artemio Franchi e sul no della Commissione europea a dare i 55 milioni di finanziamenti Pnrr per la riqualificazione è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle aree di cantiere per il potenziamento della A1 tra Firenze sud e Incisa. "Avere stadi nuovi, più moderni e più sicuri non interessa solo ai tifosi ma a tutto il Paese ma visto che saranno di società private è giusto che le paghino i privati, questo a Firenze come Milano o a Roma – ha spiegato -. I soldi del Pnrr, almeno quelli che sto gestendo io, li sto utilizzando per migliorare le ferrovie, le strade, costruire quartieri, scuole, ospedali, tribunali. Gli stadi servono velocemente, servirebbe anche una procedura accelerata da questo punto di vista, però è giusto che siano i privati a metterci i quattrini. I soldi che abbiamo li usiamo per altro".