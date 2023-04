Salvini a Campi Bisenzio. Il candidato sindaco: “Grazie per il suo sostegno”

Campi Bisenzio (Firenze), 23 aprile 2023 – "Sono infinitamente grato al ministro Matteo Salvini per la sua visita a Campi Bisenzio e per aver toccato tutti i punti salienti del nostro programma elettorale: dalla necessità di far partire subito i cantieri della Bretellina Ovest all'urgenza di riportare i medici del 118 a bordo delle ambulanze presenti in città".

È "entusiasta" Paolo Gandola, candidato sindaco del centrodestra a Campi Bisenzio (Firenze), sostenuto da Lega, Forza Italia, Impegno Vero, Cambiare si può e Centrodestra campigiano che stamani ha ricevuto la visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in piazza Dante a Campi Bisenzio in vista delle elezioni comunali.

Presenti per la Lega anche il segretario regionale Luca Baroncini, sindaco di Montecatini, ed i parlamentari Tiziana Nisini e Andrea Barabotti.

''Salvini - ha commentato ancora Gandola - è venuto a Campi in rappresentanza del Governo italiano ed ha assunto precisi impegni per sostenere la nostra città e per rendere possibile quello sviluppo viario che attendiamo da troppi anni". "Siamo in campo per vincere - ha aggiunto il candidato sindaco del centrodestra - vogliamo realizzare il progetto che i campigiani aspettano da anni: restituire loro una città che offra servizi, spazi di aggregazione, iniziative ed eventi culturali di alta qualità, benessere diffuso ed in primo luogo sicurezza e decoro. Una città che abbia a cuore le esigenze dei più deboli, come disabili, bambini, anziani, donne incinte e famiglie in condizioni economiche disagiate. Vogliamo dare ai campigiani le risposte che meritano alle loro richieste non più rimandabili e per troppo tempo ignorate. Un insieme di tante piccole cose ma realmente utili e realizzabili, nell'immediato, e un progetto a lungo termine che preveda, per i prossimi dieci anni, interventi strutturali pianificati con una visione d'insieme che non tralasci nessuna frazione e favorisca uno sviluppo armonico che possa proseguire con equilibrio per i prossimi decenni. L'ha detto chiaro anche Salvini - il centrodestra è qui e siamo noi".