Firenze, Renzi in tribunale: “Tempo galantuomo, Travaglio condannato a risarcirmi 80mila euro”

Firenze, 6 ottobre 2023 – "Il magistrato che fa politica toglie credibilità alla magistratura. Se fai il magistrato o fai il generale non puoi fare lotta politica”. Parola di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che si è fermato a parlare con i cronisti prima di entrare nell'aula del tribunale di Firenze dove prosegue l'udienza preliminare del procedimento sulla ex fondazione Open in cui compare fra gli accusati.

“Chi indossa una divisa, chi è un magistrato deve rispettare il proprio confine - ha aggiunto Renzi parlando coi giornalisti prima di entrare in aula - Voi direte che questa è una violazione dei principi costituzionali. No, non lo è, perché se fai il magistrato non fai lotta politica, se fai il generale dell'esercito non fai lotta politica”. “Il problema - ha concluso

Renzi - è che la destra difende Vannacci e attacca la giudice di Catania. La sinistra difende la giudice di Catania e attacca Vannacci. I giudici che fanno politica tolgono credibilità e autorevolezza alla magistratura”.

Sulle vicende che lo riguardano da vicino, Renzi ha aggiunto: "Il tempo è galantuomo. Basta saper aspettare, come io ho sempre detto, e arrivano le buone notizie. Questa mattina Marco Travaglio è stato condannato a pagare più di 80.000 euro per il risarcimento danni nei miei confronti, la settimana prossima il pubblico ministero Luca Turco è stato convocato dal Csm. Un passo alla volta e tutte le cose vanno avanti nella giusta direzione. Chi ha ragione se la vede riconosciuta, però quanta fatica, quanti anni, quante occasioni buttate via, quante udienze, quanti soldi spesi dai cittadini!".