Firenze, 30 novembre 2019 - Una cena elettorale per rinsaldare la presenza della Lega in Toscana e guardare alle elezioni regionali del 2020. Matteo Salvini era a Firenze nella serata di sabato per una cena elettorale con mille sostenitori al Tuscany Hall.

"Il centravanti viene alla fine. Intanto creiamo la squadra. E sarà una grande squadra". Con queste parole il leader della Lega si è presentato ai giornalisti prima della cena. Il centravanti al quale allude è il candidato della Lega e del centrodestra per le prossime regionali. Il nome era atteso per questa sera, anche se il commissario regionale Daniele Belotti in un'intervista a La Nazione lo aveva escluso.

Salvini non ha fatto il nome più atteso, ma ha caricato i suoi fans. A chi gli ha chiesto di Eugenio Giani, candidato l'altro ieri al centrosinistra, Salvini ha risposto di non parlare "degli altri" e "del passato, perché il Pd è il passato in Toscana e la Lega sarà il futuro".

Salvini ha mandato a dire: "Non mi preoccupano loro, mi preoccupano piuttosto questi qua fuori", riferendosi agli antagonisti che davanti al Tuscany Hall lo hanno accolto con slogan e grida sotto il controllo delle forze di polizia. In tal modo ha distinto fra gli oppositori chi opera civilmente da chi non lo fa.

Salvini si astiene dal commentare le inchieste su Open affermando che ora in Toscana la Lega si occupa di lavoro, sanità, liste d'attesa. E di quota 100. Quanto a Susanna Ceccardi, Salvini ha detto che "sta battagliando in Europa nell'interesse dei toscani", ribadendo che per il "centravanti" ovvero il candidato governatore, c'è ancora tempo".

In fondo non c'è ancora la data del voto. Poi, affronta la sala, gremita anche nella galleria, facendovi ingresso come un campione americano di boxe. Fra luci intermittenti e i megafoni spianati a chiamare la folla a scandire il suo nome. Al tavolo sul palco è circondato dai sindaci ed esponenti di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Cambiamo. Perché come aveva detto ai giornalisti "il centrodestra in Toscana si presenterà unito".

Piero Ceccatelli