Renzi: “La Leopolda sarà dall'8 al 10 marzo”

Firenze, 22 febbraio 2024 – Il ciclone Matteo Renzi sta per tornare a Firenze. Già questo weekend è atteso in città per confrontarsi sulle liste elettorali in vista della maratona di giugno, vero spartiacque per Iv. E a marzo ecco la Leopolda, precisamente dall'8 al 10 marzo. A darne notizia lo stesso Renzi sulla E-news. Da venerdì 8 a domenica 10 marzo torna la Leopolda "nel luogo che molti di noi chiamano casa". "Vogliamo - sottolinea - riaccendere le stelle, vogliamo farlo insieme. Saranno tre giorni che resteranno a lungo nei nostri cuori. E usciremo con il pieno di energia per i tre mesi che ci attendono di campagna elettorale".