Firenze, Sara Funaro presenta la candidatura. In duemila persone al Palazzo dei Congressi

Firenze, 19 gennaio 2024 – "La mia candidatura a sindaca di Firenze è anche un'appassionata dichiarazione d'amore per questa straordinaria città". Lo ha detto l'assessora all'Educazione, al Welfare e all'Immigrazione del Comune di Firenze, Sara Funaro (Pd), dando il via, questa sera, nella Sala Rossa del Palazzo dei Congressi, alla sua candidatura a sindaca per le prossime elezioni comunali.

La serata, dal titolo 'Insieme’ si svolge nella sala Rossa (la stessa che venne usata per le candidature di Matteo Renzi e Dario Nardella). La sala è gremita e i molti partecipanti rimasti fuori seguono l'evento dall'esterno della sala principale grazie a un impianto audio-video. Sono oltre mille seduti in sala, almeno 300 in piedi e 500 fuori. Prima dell'inizio dell'evento, la stessa Funaro è andata a salutare chi è rimasto all’esterno.

Tra i seduti in sala, il segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, il deputato Pd, Federico Gianassi, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, rappresentanti dem della giunta regionale, comunale e del Consiglio regionale.

7 foto (Foto Cabras / New Press Photo)

All'evento, Funaro ha lanciato un appello: "Se condividete il mio messaggio, se la visione che propongo, la riconoscete come vostra, se sentite in voi la stessa passione che anima me - ecco, allora alzatevi con me e con me iniziate questo cammino. Quello che ci porterà a costruire, tutti insieme, una Firenze nuova: la città che possiamo chiamare casa". Quello di Funaro è "un progetto incentrato su un'idea semplice: Firenze vuole essere la città̀ di chi ci vive, di chi l'ha scelta o continua a sceglierla, di chi la sceglierà per starci, per viverla, per aderire alla sua comunità. Questa è anche una risposta a certe tesi striscianti che tornano a inquietare i sogni del nostro Paese, e dell'Europa. Non si è fiorentini per un diritto di sangue. Si è fiorentini se si vive a Firenze e si ama Firenze (a partire dai bambini e dalle bambine che vivono le nostre scuole e i tanti lavoratori che hanno scelto di rendere la nostra città più ricca)".

Nel progetto illustrato da Funaro, Firenze è "come faro di un nuovo Umanesimo, apripista e modello della comunità del futuro. Esempio di come una città possa e debba evolvere per dimostrare che si può crescere senza lasciare nessuno indietro. Che non c'è contraddizione tra solidarietà e sviluppo, e che anzi è proprio la dimensione comunitaria l'unico argine alla destra che vuole dividere le nostre comunità e non dà risposte ai bisogni".

"Per me una città giusta premia l'eccellenza, offre ai suoi cittadini meritevoli opportunità adeguate, promuove lo sviluppo. Ma in una città giusta la solidarietà non è una zavorra. L'inclusione non è un lusso", ha sottolineato la candidata sindaca del centrosinistra. Passando ai temi della sua campagna elettorale, "la casa è un tema centrale e per me una priorità assoluta - ha sostenuto Funaro - E questo tema non riguarda soltanto i cittadini più fragili. Oggi, nelle città desiderate e attrattive fanno fatica a trovare una casa anche famiglie che hanno redditi medi, e che non possiamo certo definire povere. Fermiamoci un momento a riflettere su questo paradosso: ci sono persone che lavorano, e che non riescono ad avere una casa. Se accettiamo questo come un dato immodificabile, crolla il senso della nostra società".