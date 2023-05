Firenze chiede di far votare i 16enni alle elezioni comunali

Firenze, 2 maggio 2023 - Da Firenze parte un invito al Parlamento a legiferare per consentire il diritto di voto ai sedicenni alle elezioni comunali. È il contenuto della risoluzione presentata dal capogruppo del Pd Nicola Armentano e approvata oggi in Consiglio comunale: l'atto è stato presentato anche dai Dem Letizia Perini, Renzo Pampaloni, Donata Bianchi, Laura Sparavigna e Massimiliano Piccioli. "Un atto importante perché da Firenze parte un invito a legiferare in questo senso per favorire la partecipazione dei giovani - ha dichiarato Armentano -. Far sì che i sedicenni possano votare alle elezioni comunali è una scelta adeguata e al passo coi tempi e anche uno stimolo a una più intensa partecipazione alla vita democratica. Il rischio in Italia, come in tutte le democrazie contemporanee, è un serio problema di rappresentanza dei minorenni che troppo spesso non hanno voce nella determinazione delle priorità dell'agenda politica ed istituzionale ma che saranno i cittadini di domani e come tali hanno diritto di dire concretamente la loro nelle scelte che riguardano la loro vita quotidiana". "Da qui quindi la nostra proposta per una modifica della normativa vigente che consenta anche a chi ha compiuto 16 anni di scegliere il sindaco della propria città - ha concluso -. Riteniamo importante che da Firenze parta questo appello rivolto al Parlamento nazionale perché si avvii una modifica legislativa che vada in questa direzione. Lo dobbiamo ai nostri giovani che in questo anno e mezzo segnato dalla pandemia ci hanno dimostrato abnegazione, impegno, spirito di sacrificio".

Nic.Gra.