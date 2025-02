Elly Schlein a Firenze: “Uscire dagli scontri, serve un salto di qualità nel dibattito politico”

Firenze, 15 febbraio 2025 – La segretaria del Pd Elly Schlein ha partecipato oggi, 15 febbraio, all’iniziativa “Avrò cura di te. La politica che non lascia indietro nessuno” organizzato dal partito democratico al teatro Florida di Firenze. Molti gli argomenti trattati nell’incontro: dal diritto alla salute, allo ius soli, dal salario minimo al contrasto alla povertà. "Su alcune questioni è importante uscire dagli steccati dello scontro e far fare un salto di qualità al dibattito politico. Dobbiamo provare a prenderci responsabilità insieme", ha detto Schlein.

Legge Furfaro

"Abbiamo approvato la legge Furfaro per le persone senza fissa dimora ma servono tanti altri passi per ottenere altre cose. Quanto fatto è un passo avanti ma dobbiamo farne velocemente altri perché la condizione delle persone in Italia è peggiorata in questi anni frutto di alcune politiche precise", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. "Ci sono scelte politiche che mettono le persone in condizioni peggiori. Basti pensare allo smantellamento dell'unico strumento di sostegno alle persone in difficoltà" il reddito di cittadinanza, "per sostituirlo con strumenti che non hanno la stessa efficacia, la stessa portata e le stesse risorse. Per questo governo penso che la povertà sia una colpa, e invece non è così e vanno cambiate le politiche".

Ius soli

"Per noi chi nasce in Italia è italiano e per questo è necessaria la legge dello ius soli". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico.

Salario minimo

"Andremo avanti sul salario minimo, che il governo continua a negare, è una battaglia di civiltà". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, oggi a Firenze, dove partecipa all'evento organizzato dal suo partito dal titolo "Avrò cura di te. La politica che non lascia indietro nessuno".

Emergenza abitativa

"Il Governo ha stracciato appena insediato 330 milioni per il fondo dell'affitto. Che senso ha? Le Regioni sanno benissimo cosa ha voluto dire non poter più contare su quelle risorse: vuol dire migliaia e migliaia di famiglie a rischio sfratto. Occorre insistere perché il fondo affitto sia reinserito e triplicato, perché anche prima non bastava. E poi in questo Paese serve un grande piano per le case popolari", ha detto la segretaria del Partito democratico.