Elezioni a Fiesole, Scaletti chiude la campagna elettorale alle Caldine

Fiesole (Firenze), 5 giugno 2024 – Serata conclusiva della campagna elettorale di Cristina Scaletti, candidata sindaco, e della sua lista civica "Immagina Fiesole". L’evento si terrà questa sera dalle 19 in poi, in piazza dei Mezzadri alle Caldine. Una festa aperta a tutta la cittadinanza, con animazione per bambini, apericena, musica con il Dj Alfred Falco e divertimento con Gaetano Gennai. Saranno presenti i sedici candidati al Consiglio comunale di Fiesole e i rappresentanti delle forze politiche che hanno condiviso e sostenuto il progetto con l’obiettivo di dare un nuovo futuro a tutto il territorio, dal centro alle frazioni.