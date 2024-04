Anci, al via i corsi per i candidati alle prossime elezioni

Firenze, 2 aprile 2024 - E' previsto giovedì 4 aprile a Firenze il primo dei due incontri rivolti a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno: uno strumento gratuito, inedito e innovativo pensato da Anci Toscana per offrire una preparazione specifica e affrontare al meglio sia la campagna elettorale, sia l'impegno nei consigli comunali se si sarà eletti. L'iniziativa si chiama 'Direzione Comune' e si inserisce nell'offerta per la formazione degli amministratori, settore in cui l'associazione è da sempre fortemente impegnata con l'attività della scuola.

"Abbiamo lanciato questa idea, convinti che anche per approcciare la campagna elettorale si debba conoscere almeno l'abc di un Comune - spiega il direttore Anci Toscana Simone Gheri -. Per candidarsi ci vuole preparazione e noi vogliamo proprio fornire gli strumenti per essere pronti ad una sfida importante". Il primo incontro del 4 aprile si terrà all'Educatorio del Fuligno a Firenze e sarà incentrato sulla gestione della campagna elettorale digitale; il secondo seminario, previsto il 23 aprile alla Sala delle Vetrate delle Murate, sarà sull'organizzazione generale di un Comune. I due corsi si terranno dalle 10.30 alle 13.