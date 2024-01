Fratelli d’Italia, il congresso a Firenze. Sangiuliano: “Punto al raddoppio degli Uffizi”

Firenze, 21 gennaio 2024 – Si è aperto questa mattina, 21 gennaio il congresso di Fratelli d’Italia al teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a Firenze. Una giornata aperta al pubblico. Spazio al dibattito e, nel pomeriggio, le votazioni per eleggere il coordinatore cittadino. Presenti, tra gli altri, il coordinatore cittadino Jacopo Cellai, il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli, il senatore Paolo Marcheschi, il responsabile nazionale Adesioni e segreteria politica Arianna Meloni, il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli.

Ad aprire i lavori il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “A Firenze ho un grande sogno, il raddoppio degli Uffizi, di articolarli in più sedi e stiamo lavorando molto bene per creare quello che io chiamo gli Uffizi 2 nelle ville medicee di Careggi e Montelupo Fiorentino”.

In sala, per portare i saluti istituzionali, presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella al quale il ministro si è rivolto parlando della loggia Isozaki: “Abbiamo fatto chiarezza e quindi faccio delle domande io – dice Sangiuliano – perché non è stato fatto niente in 23 anni? Quanto costava allora e quanto costa oggi? Ci sono stati momenti in cui la città di Firenze esprimeva il presidente del Consiglio e il presidente della Regione, era presente in tutti i gangli del governo e poteva fare quello che voleva. Perché non lo ha fatto?". Nardella ha replicato: “Ho fatto presente che l'uscita, che è un biglietto da visita per il mondo intero, non poteva rimanere in quelle condizioni. Non ho guardato al colore politico del governo che avevo di fronte. Io al momento ho visto solo uno schizzetto di un giardino di quartiere. Il ministro è persona ambiziosa, non può accettarlo, come non possono accettarlo i fiorentini”.

“Abbiamo dimostrato un grande senso dello Stato rispetto alle vicende del Maggio fiorentino – ha detto poi il ministro – Con Donzelli ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che abbiamo una responsabilità verso la città. C'era una grande tradizione da portare avanti, abbiamo fatto prevalere l'interesse generale e il senso di appartenenza alle istituzioni rispetto a una convenienza politica. Non c'è da sostituire nessuna egemonia, c'è da costruire un'egemonia italiana, un quadro in cui, nella legittima diversità delle opinioni, tutta l'Italia si possa rivedere”.

"Dobbiamo rendere Firenze una città più moderna, più efficiente ed anche più pulita. E al tempo stesso dobbiamo salvaguardare la grande tradizione culturale. E per raggiungere questi obiettivi, servono modernizzatori. E voglio ricordare che i grandi modernizzatori vengono anche da destra e tra questi mi piace mettere anche Giorgia Meloni”, ha concluso il ministro.