Penny Black, ecco il primo francobollo della storia. Oggi vale una fortuna

Firenze, 6 maggio 2023 – Il primo francobollo della storia sicuramente datato, il leggendario Penny Black, venne emesso il 6 maggio del 1840. Fu un’autentica rivoluzione: per risolvere lo spinoso problema del recapito della corrispondenza, l’inglese Rowland Hill, che di mestiere faceva l'insegnante e il politico, escogitò un sistema di pagamento che, attraverso appunto un francobollo, risultava anticipato e a carico del mittente. Quella è stata una delle più importanti invenzioni nella storia dell’umanità: il francobollo è stato infatti a tutti gli effetti il precursore delle comunicazioni globali di massa, oltre che la pietra d'angolo di una delle più popolari forme al mondo di collezionismo. Da politico, proprio Hill fu artefice di una riforma generale del servizio postale nel Regno Unito, la cosiddetta Post Office Reform. Il primo francobollo della storia riportava un disegno con l'effige della Regina Vittoria, e venne soprannominato non a caso di Penny Black per via del suo valore monetario equivalente a un ‘penny’, e del suo colore nero. Ma aveva anche una versione blu, che costava però due pence. In breve tempo, grazie all’utilizzo del francobollo, il traffico postale raddoppiò, e anche i tempi di consegna risultarono velocizzati: non bisognava infatti più recapitare la missiva nelle mani del destinatario, che prima di quel 6 maggio del 1840, era costretto a pagare per ricevere la posta. Il Penny Black fu il pioniere di un cambiamento epocale: grazie a lui nacquero anche le prime cassette delle lettere davanti alle case. Questo precursore di tutti i francobolli, ebbe dunque un notevole impatto su molti aspetti della vita quotidiana. Questo strumento sarebbe diventato centrale per oltre un secolo e mezzo per mettere in contatto persone in tutto il mondo, e tuttora non è stato completamente soppiantato da più moderne tecnologie. Venne stampato all'alba della comunicazione sociale su un foglietto che ha cambiato la storia, consentendo alle persone di rimanere in contatto a tutti i livelli della società, e alla comunità degli affari di fiorire. Il Penny Black è stato il primo esempio conosciuto di un disegno iconico, prodotto ai più alti livelli di eccellenza tecnica, oltre che il progenitore delle moderne comunicazioni di massa. Non è così raro come sembra: all'epoca infatti venne stampato in milioni di esemplari. È dunque ricercato dai filatelici di tutto il mondo, perché se all’epoca costava un penny, oggi vale una fortuna. Nasce oggi Sigmund Freud nato il 6 maggio del 1856 a Pribor, Cechia. È stato il fondatore della psicoanalisi. Ha scritto: “Scherzando si può dire tutto, anche la verità”. Maurizio Costanzo