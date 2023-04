Paura a Calenzano: incendio nell’impianto di aspirazione polveri di un’azienda

Firenze, 14 aprile 2023 – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile, a Calenzano, in provincia di Firenze.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, sono intervenuti alle ore 15.35 nel comune di Calenzano in via Giuseppe Giusti, per un incendio all’impianto di aspirazione polveri che era posto all’esterno dell’edificio di un'azienda.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con un’autoscala e un’autobotte per le operazioni di spegnimento. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.

