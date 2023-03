Novoli, i vigili si improvvisano gommisti per aiutare un anziano

I vigili si sono improvvisati gommisti per soccorrere un anziano

Firenze, 14 marzo 2023 - Hanno utilizzato la dotazione dell'auto di servizio senza esitare né pensarci due volte per cambiare la gomma della macchina di un anziano fermo in via di Novoli. Sono gli agenti della polizia municipale del reparto di Rifredi che nel corso di un normale servizio si sono “improvvisati” gommisti.

È successo venerdì alle 8.30. Secondo quanto ricostruito, una pattuglia dei vigili in transito in via di Novoli ha notato una circolazione particolarmente rallentata e, cercando il motivo, ha visto un’auto ferma in carreggiata. Il conducente, una persona anziana, stava cercando di cambiare lo pneumatico senza successo. Gli agenti, senza pensarci due volte, si sono subito fermati e, utilizzando le dotazioni del veicolo di servizio, hanno cambiato la ruota risolvendo la situazione in pochi minuti.

La scorsa settimana gli agenti di Rifredi hanno dedicato particolare attenzione ai controlli per la sicurezza stradale e per il rispetto del Codice della Strada sequestrando sei veicoli per mancanza di copertura assicurativa. Sono state invece venticinque le auto multate perché in sosta irregolare su attraversamenti pedonali, spazi per la ricarica dei veicoli elettrici e sui marciapiedi.

Da segnalare in particolare due episodi. Il primo riguarda un cittadino straniero fermato in via Sestese. L’uomo, 41 anni, era alla guida di uno scooter senza revisione e senza assicurazione e con patente scaduta. Per lui sono scattate multe per 1.200 euro oltre naturalmente al sequestro del veicolo.

Il secondo episodio, invece, vede come protagonista un 55enne fiorentino fermato durante un posto di controllo nella zona di via Circondaria. L'uomo è risultato alla guida di un motoveicolo senza assicurazione intestato a una persona deceduta da 2 anni. Per la prima violazione è scattato un verbale da 868 euro a cui si sono aggiunti 727 euro perché circolava con mezzo senza aggiornamento della carta di circolazione. Il documento è stato ritirato e il veicolo sequestrato. Durante lo stesso posto di controllo sono state fermate e sequestrate per mancanza di copertura assicurativa altre due automobili ed elevate due sanzioni per irregolarità relative alla revisione statale che ammontano a 173 euro.