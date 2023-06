Musei, Firenze da record per il ponte: boom di visitatori agli Uffizi. Tutti i numeri

Firenze, 6 giugno 2023 - Per le aperture gratuite del 2 e 4 giugno, musei, aree archeologiche e giardini storici hanno fatto il pieno di visitatori. Tra le mete più gettonate le città d'arte, e Firenze ha fatto registrare numeri record. Oltre 30mila i visitatori agli Uffizi, oltre 24mila alla Galleria dell'Accademia, oltre 18mila a Palazzo Pitti, più di 8mila ai musei del Bargello e oltre 3mila persone hanno scelto di vistare il giardino di Boboli. Grande successo si è registrato fin dalla prima giornata di apertura gratuita al pubblico, il 2 giugno, nei Musei del Bargello in occasione della Festa della Repubblica: i tre musei aperti del gruppo (Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee e Museo di Palazzo Davanzati), che hanno aderito all’iniziativa del Ministero della Cultura, hanno totalizzato 6218 visitatori. In particolare il pubblico ha confermato l’interesse per il Museo delle Cappelle Medicee – mausoleo della famiglia granducale fiorentina e custode della preziosa Sagrestia Nuova di Michelangelo Buonarroti – che, anche grazie all’apertura prolungata fino alle 23, ha permesso a quasi 3600 visitatori (3598 in tutto) di varcarne la soglia gratuitamente ed apprezzarne i tesori. Al Museo Nazionale del Bargello con la sua prestigiosa collezione che include, tra gli altri, capolavori scultorei di Michelangelo, Donatello, Verrocchio e Giambologna, oltre al celeberrimo affresco di Giotto con il primo ritratto di Dante Alighieri, i biglietti gratuiti staccati solo il 2 giugno sono stati 2.210. Mentre a Palazzo Davanzati, prezioso scrigno e rara testimonianza della vita fiorentina nel Medioevo e nel Rinascimento, i visitatori sono stati 410. E anche domenica 4 giugno in tantissimi hanno scelto di visitare questi luoghi scrigni di cultura e storia. E sabato 24 giugno, giornata in cui si celebra San Giovanni Battista, Patrono di Firenze, il Museo delle Cappelle Medicee sarà nuovamente aperto gratuitamente con un’apertura straordinaria prolungata fino alle 23 (dalle 8.15). Nella stessa occasione il Museo Nazionale del Bargello e il Museo di Palazzo Davanzati saranno aperti regolarmente – con ingresso a pagamento – dalle 8.15 alle 18.50 il primo e dalle 13.50 alle 18.50 il secondo. "Un fine settimana da record per i musei e parchi archeologici italiani. Nei tre giorni appena trascorsi abbiamo avuto due giornate con ingresso gratuito: il 2 giugno, istituito per la prima volta in occasione della Festa della Repubblica, e il 4 giugno, la prima domenica del mese. Pompei e il Colosseo si confermano grandi attrattori di cittadini e turisti, ma la fame di cultura riguarda tutta la nazione e sono orgoglioso delle donne e degli uomini del MiC che hanno reso possibile tutto questo, garantendo l'apertura dei nostri siti". A sottolinearlo è il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi numeri sugli ingressi nei musei e parchi archeologici statali dal 2 al 4 giugno.

Questi i 30 siti più visitati: il parco archeologico di Pompei e l'area archeologica con 65314 visitatori; il parco archeologico del Colosseo e l'anfiteatro Flavio che ha raggiunto 58500 visitatori; la reggia di Caserta con 32157 visitatori; le Gallerie degli Uffizi con 30990; il parco archeologico del Colosseo, Foro Romano e Palatino con 24944 visitatori; la Galleria dell'Accademia di Firenze con 24653 visitatori; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli con 20067 ingressi; il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo con 19469 ingressi; Palazzo Pitti con 18434 ingressi; Villae - Villa d'Este con 15684 visitatori; Musei Reali di Torino con 12739 ingressi; Palazzo Reale di Napoli con 11522 visitatori: il Museo archeologico nazionale di Napoli con 11056 ingressi; il parco archeologico di Paestum e Velia Museo e area archeologica di Paestum con 10913 visitatori; al parco archeologico di Ercolano 9915 visitatori ; a Villae - Villa Adriana 8733 visitatori; al Museo storico e al Parco del Castello di Miramare - Museo storico 8646 visitatori; al Palazzo Ducale di Mantova 8216 ingressi; ai Musei del Bargello - Cappelle Medicee 8137 ingressi; alle Terme di Caracalla 7453 ingressi; alla Certosa e Museo di San Martino 6832 visitatori; alla Galleria nazionale dell'Umbria 6504 ingressi; al Castel del Monte 6276 ingressi; al MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 6188 ingressi; alla Pinacoteca di Brera 5866 visitatori; ai Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 5821 ingressi; al Museo di Capodimonte 5783 visitatori; alla Galleria Borghese 5660 ingressi; alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea 5426 ingressi; al museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 5372 ingressi. A questi dati si aggiungono i 58464 visitatori del Pantheon, i 51612 del Vittoriano e i 31971 del Giardino di Boboli.

