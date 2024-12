“Muoversi facile”: sconti e cash back per il trasporto pubblico e lo sharing

Firenze, 3 dicembre 2024 - Bonus fino a 45 euro per i mezzi del trasporto pubblico e in sharing della città e cash back fino a 50 euro al mese per le spese di trasporto per chi partecipa alla sperimentazione. E ancora premi e classifiche speciali con voucher e ricompense economiche per i più virtuosi. Con un budget di oltre 400.000 euro di incentivi per i cittadini.

È quello che prevede la campagna dell’amministrazione “Muoversi facile” dedicata alla nuova fase di sperimentazione del progetto MaaS4Italy_Firenze: una serie di incentivi per i fiorentini che vorranno far parte del progetto, che mette a disposizione più di 400.000 euro di incentivi, compilando un questionario e condividendo le abitudini di mobilità.

Il Comune cerca dunque alleati per un progetto che potrà cambiare il modo di muoversi in città e che fa parte di un progetto europeo e nazionale: Firenze ha infatti vinto il bando dal Dipartimento per la trasformazione digitale con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il progetto "MaaS - Mobility as a Service" con fondi PNRR-PNC diventando una delle città capofila con Torino e Bari. L’obiettivo del MaaS è semplificare la vita dei cittadini sviluppando un’unica piattaforma di mobilità integrata dove trovare le informazioni, acquistare titoli di viaggio, pianificare gli spostamenti sul territorio cittadino avendo a disposizione un ventaglio di differenti modalità di trasporto, come bus, tramvia, shared mobility, ferrovie, aree di sosta ecc.

“Le innovazioni su cui stiamo lavorando miglioreranno la vita dei fiorentini – commenta l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio –: grazie al Maas sarà più semplice spostarsi e farlo in modo efficiente mettendo in un unico sistema tutti i mezzi di trasporto, la sosta, lo sharing. Adesso abbiamo bisogno che i cittadini ci diano una mano, e abbiamo previsto una serie di incentivi importanti per chi vorrà diventare sperimentatore e aiutare la città a fare un passo deciso verso il futuro”.

La nuova fase della sperimentazione “Muoversi facile” prevede infatti una serie di sconti e vantaggi economici per i partecipanti che utilizzano le modalità di trasporto pubblico e di sharing tramite le APP (Urbi, Tabnet e a breve anche la versione aggiornata di IF). Prima di tutto il Welcome Bonus che viene rilasciato al momento dell’iscrizione a ognuna delle piattaforme MaaS disponibili: l’utente riceve un bonus di benvenuto, valido fino ad esaurimento della quota (fino a un massimo di 45 euro). Poi c’è il Cashback mensile il cui importo è proporzionale alle spese effettuate nel mese precedente e deve essere utilizzato nel mese in corso (fino a un massimo di 50 euro). La percentuale varia in base alla categoria di utilizzo: standard (fino a 10 viaggi al mese), frequent (più di 10 viaggi al mese, con una percentuale maggiore), weekend (almeno 3 viaggi nel fine settimana, dove ogni tratta conta di più, per incentivare l’uso in periodi meno frequentati). Prossimamente anche i viaggi effettuati con abbonamenti già attivi o con titoli comprati in precedenza contribuiranno a maturare gli incentivi.

Sono previsti inoltre ulteriori bonus per gli sperimentatori più attivi e virtuosi come il Winner bonus assegnato al viaggiatore del mese (ogni mese chi effettua più viaggi riceve un bonus pari al Welcome Bonus) e l’Extra Bonus per sondaggi (gli utenti che rispondono ad almeno uno dei questionari proposti a fine viaggio guadagnano un voucher di 5 euro).

E i vantaggi diventano ancora più sostanziosi per gli sperimentatori delle categorie target del progetto (definiti Plus), ossia i domiciliati nel Comune di Firenze in possesso di un veicolo diesel Euro 5 (o inferiore) e i non domiciliati nel Comune di Firenze ma che vi lavorano o vi studiano. Gli utenti selezionati verranno contattati via mail e informati su tutti i dettagli su come partecipare e su come usufruire dei bonus. Per info: https://www.comune.fi.it/maas4italy-firenze