Morte di Berlusconi, davanti al bar una corona di fiori con foto e libro per le dediche. “Per noi è stato un esempio”

Firenze, 14 giugno 2023 - Una corona di fiori tricolore con tanto di fascia e la sua foto con la mano che accenna timidamente a un saluto. Il Bar The Family in piazza San Jacopino, lo omaggia così con i colori della bandiera italiana. Sotto la sua foto un messaggio “Ciao babbo” e un libro in cui lasciare pensieri, dediche, ricordi in memoria di un uomo, Silvio Berlusconi, che è stato un po' il “papà” del bar.

“Mio marito era un imprenditore edile e in Silvio ha visto un modello da seguire, si è sentito spronato a fare sempre meglio. E' stato uno stimolo per la carriera”, racconta Rita che insieme a Maurizio Villani gestisce il bar che ha aperto a febbraio in San Jacopino. “Abbiamo chiamata il locale The Family perché abbiamo quattro figli e questa attività la stiamo tirando su per loro.

Tifiamo tra l'altro tutti Milan e per noi lui è l'unico presidente rossonero” aggiunge. In San Jacopino, tra sfottò e frecciatine, c'è anche una fetta di persone che ha apprezzato l'iniziativa e che sta lasciando un messaggio per l'ex premier. “Grazie presidente sei stato un gran uomo e grazie di tutto quello che hai fatto per il nostro Milan e per quel tempo che sei stato in politica” si legge. Ma c'è anche chi scrive: “Grazie Silvio, numero 1 su tutti i fronti, sei stato vincente, una grande persona. Hai stimolato tantissimi italiani a essere positivi”.