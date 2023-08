Lutto nel mondo della musica, è morto Piero Barbetti: suonò con Chet Baker, Modugno e Narciso Parigi

Firenze, 8 agosto 2023 – Da Edoardo Vianello ai Califfi da Narciso Parigi a Nada, da Domenico Modugno a Claudio Baglioni: sono tanti gli artisti che Piero Barbetti (ultraottantenne scomparso nella notte tra il 7 e l’8 agosto) ha accompagnato con la sua batteria.

Con lui se ne va un grande protagonista della scena musicale fiorentina e non solo. E’ stato anche un pioniere delle radio libere con Radio Firenze, personaggio televisivo, famoso anche per gli spot pubblicitari.

Sui social lo piange l’amico Franco Boldrini, fondatore e anima dei Califfi: «No, Piero, il dolore è troppo grande e non trovo le parole... Addio amico mio di sempre, addio».

Musicista di valore, con una vena “jazzistica” ha collezionato illustri collaborazioni con Franco Cerri, Chet Baker, Romano Mussolini, Tony Scott, Stefano Bollani, solo per citarne alcuni. Barbetti ha suonato anche con grandi protagonisti della musica leggera come Edoardo Vianello, Narciso Parigi, Riccardo del Turco, Claudio Baglioni, Nada, Piero Ciampi, Fred Bongusto, Renato Zero, Sergio Endrigo e ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche (“Il grillo canterino”, “La Corrida” con Corrado, “Sorella radio”, “Il battipanni”).

Oggi lo salutano la figlia Simona, con Andrea, Camilla e Rebecca. Le esequie domani alle 10 alle Cappelle del Commiato di Careggi.