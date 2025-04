Luca Pappagallo a Firenze: lezione di cucina dal vivo, gratis per tutti

Firenze, 4 aprile 2025 – Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti della cucina. È lo show cooking di Luca Pappagallo a Giunti Odeon, venerdì 4 aprile alle ore 18,30. In questo show cooking esclusivo, Luca Pappagallo sarà protagonista ai fornelli con un piatto che racconta la tradizione rustica e autentica della Maremma: la Pasta alla Buttera. L'evento sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. Con il suo stile diretto e la passione per la cucina verace, Luca accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sapori intensi e profumi decisi, ripercorrendo le origini di una ricetta nata tra i butteri, i leggendari mandriani maremmani. Un’occasione per assistere dal vivo alla realizzazione di un piatto che celebra la cucina di territorio e la cultura contadina, interpretata da uno degli chef più amati dal pubblico per la sua capacità di valorizzare i piatti della tradizione italiana. La Pasta alla Buttera, con tutta la sua forza e genuinità, sarà il centro di uno show che unisce racconto, tecnica e sapore. Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e amati del web. Anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent’anni, non si considera uno chef, bensì un «cuciniere curioso». È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con Casa Pappagallo®, il canale YouTube/ Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower. Da qui Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall’immancabile godurioso assaggio finale. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, Benvenuti a Casa Pappagallo, seguito da Tutti i sapori di Casa Pappagallo (2022) e La cucina per tutti di Casa Pappagallo (2023), editi da Vallardi. Il segreto di tanto successo è dato da un insieme di ingredienti: il sorriso e la serenità di Luca fanno venire voglia di cucinare anche ai più inesperti, l’atmosfera è proprio quella di casa e trasmette tranquillità e buonumore, le ricette sono esatte e, date le spiegazioni dei vari passaggi, assicurano l’ottima riuscita delle pietanze. Inoltre la scelta di preparare piatti della tradizione è vincente.

