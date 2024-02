Legnaia, ancora un colpo: i ladri scappano con 800 euro di alcolici

Firenze, 13 febbraio 2024 - Furto in un bar tra Legnaia e San Quirico la notte scorsa. Secondo quanto ricostruito, i ladri sono fuggiti con bottiglie di superalcolici. È accaduto in via Baccio da Montelupo nella notte tra lunedì e martedì. A dare l'allarme al 112 Nue è stato un dipendente del negozio dopo aver trovato la porta d'ingresso divelta. Sul posto è intervenuta la polizia con una volante.

I malviventi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero poi portato via superalcolici per un valore di 800 euro. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di videosorveglianza.