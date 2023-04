Scandicci, litiga con la madre e lancia oggetti dalla finestra: danneggiata auto

Scandicci (Firenze), 15 aprile 2023 - E' andato in escandescenze a seguito di un litigio con la madre e ha cominciato a lanciare oggetti dalla finestra del proprio appartamento finendo col danneggiare un'automobile in sosta lungo la strada.

Il protagonista della vicenda è un uomo già noto alle forze dell'ordine in quando solo il 6 marzo di questo anno è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio per aver lanciato una sassata contro il finestrino di un autobus.

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri della Compagnia di Scandicci, supportati dai colleghi del Nucleo radiomobile di Firenze, sono intervenuti la scorsa notte in località Badia a Settimo poiché un soggetto stava dando in escandescenze.

Sul posto gli operanti, hanno appurato che lo stesso, già noto per comportamenti analoghi e sottoposto alla misura di sicurezza di libertà vigilata, a seguito di un litigio con la madre convivente, ha iniziato prima a danneggiare mobili e suppellettili all'interno dell'appartamento e poi a gettare oggetti dalla finestra danneggiando una macchina in sosta.

L'intervento dei militari ha consentito di tranquillizzare l'uomo che è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio da parte del personale medico e riportare la situazione alla normalità. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria di Firenze.

Si tratta della stessa persona che circa un mese fa aveva lanciato una grossa pietra contro un bus in transito. La furia dell’uomo si era scatenata, secondo quanto poi aveva raccontato l’autista, perché la corsa precedente era saltata. Uno dei vetri dell’autobus era andato in frantumi.